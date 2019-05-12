مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الداخلية

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الداخلية، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري العام.
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية:
عماد السيد في حراسة المرمى
محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدى – حمدي النقاز في خط الدفاع
طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الوسط
عمر السعيد في خط الهجوم
ويتواجد على دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي - كماتشو - محمد ابراهيم - احمد سيد زيزو - حميد احداد - محمد عنتر - عبد الله جمعه
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