نتنياهو يحدد موقع "قرية ترامب" بالجولان

12 مايو 2019 - 08:02 م

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية اختارت مكانًا في مرتفعات الجولان لبناء قرية سيتم تسميتها على اسم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

هكذا يريد الإسرائيليون أن يشكروا الرئيس الأمريكي على الاعتراف الأخير بهذه الأرض كجزء من الدولة اليهودية، على الرغم من معارضة سوريا لهذا الأمر.

وقال نتنياهو في اجتماع حكومي اليوم الأحد "وعدت بأن نبني مستوطنة على شرف الرئيس ترامب. أبلغكم بأننا وجدنا بالفعل مكانا في الجولان حيث سيتم إنشاء هذه المستوطنة الجديدة".

وأضاف رئيس الوزراء أن القرارات المتعلقة بإنشاء مستوطنة جديدة ستقدم للموافقة عليها من قبل الحكومة الجديدة، التي سيشكلها بعد فوزه في انتخابات أبريل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.



