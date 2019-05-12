الافراج عن صهر زين العابدين بن علي من سجون فرنسا

12 مايو 2019 - 06:59 م

أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالافراج عن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.



ووضع الحكم شرطا لاتمام اجراءات الافراج بألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس.

وقالت قناة "فرانس 24" إن القضاء الفرنسي قرر الإفراج عن بلحسن الطرابلسي، وهو أخ ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بشرط ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل أن تنظر تونس في طلب تسلمه.

يشار إلى أن بلحسن الطرابلسي حصل على الإفراج أواخر شهر مارس، بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، إلا أنه وبناء على طلب تسليم من تونس، وضع رهن الإيقاف مجددا.

واعتقل الطرابلسي في منتصف مارس جنوب فرنسا ووضع قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال في صفوف العصابات المنظمة واستخدام وثائق مزيفة، وكذلك بسبب الدخول غير القانوني لفرنسا، حيث كان يعيش تحت هوية مزورة بجواز سفر إيرلندي، بعد مغادرته كندا التي لجأ إليها بعد الثورة التونسية في يناير 2011.



