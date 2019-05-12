» "أوباميانج" يتعادل مع "صلاح" في هداف الدوري

12 مايو 2019 - 05:46 م





تعادل اللاعب أوباميانج نجم منتخب الجابون المحترف بين صفوف أرسنال الانجليزي، مع اللاعب محمد صلاح بعد تسجيله الهدف 22 في شباك بيرنلي علي ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدف أوباميانج في الدقيقة 63 ليرفع رصيده من الاهداف إلى 22 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي متساوياً مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في صدارة قائمة الهدافين.

وكان أوباميانج سجل هدف أرسنال الأول في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 2 – 1 لصالح أرسنال.

وجاء تشكيل أرسنال ضد بيرنلي كالتالي، لينو في حراسة المرمى- ليشتشتاينر - ناتشو - موستافي - مافروبانوس - مخيتاريان – محمد النني - أيوبي - ويلوك - جندوزي - أوباميانج.

في حين جاء تشكيل بيرنلي ضد أرسنال كالتالي، هيتون في حراسة المرمى - لوتون - مي - تاركوفسكي - تايلور - كورك - ويستوود - هندريك - بارنز - كريستوفر وود - ماكنيل.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 15 برصيد 40 نقطة.



