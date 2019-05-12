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رئيس الأركان يشهد مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية "المعز"

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراسم الإحتفال بتدشين الفرقاطة "المعز" والتى تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى.
بدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية أكد خلالها أن الترسانة تعد من أكبر الشركات العاملة فى مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.
وألقت جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية كلمة أكدت فيها على عمق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا ومدى أهميتها لتعزيز سبل الشراكة الإستراتيجية مستقبلاً مشيدة ً بالكفاءة الفنية والمهارة الفائقة للمهندسين والعمال المصريين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.
وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بما يملكونه من أحدث الأسلحة والمعدات والقطع البحرية يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية حدود مصر ومياهها الإقليمية ضد أى أعمال عدائية خارجية أو داخلية.
كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار ، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها ، ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ، مشيداً بدورهم الوطنى فى الدفاع عن أمن مصر القومى ، وقام الفريق / محمد فريد بتكريم المتميزين تقديراً لأدائهم لمهامهم بتفانٍ وإخلاص.
حضر اللقاء ومراسم التدشين عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية.
شاهد..





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