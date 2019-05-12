» رأيت رجلا متورم اليدين والقدمين

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الصيام

اليدين

الصالحين

القيام

القدمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت رجلاً كان صواماً وأحسبه من الصالحين وهو متوفى رأيت أنه مقيد ومتورم اليدين والقدمين ولما سألته هل أنت بخير قال نعم لكن فكوا قيدى. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرت أنه كان من الصالحين نحسبه كذلك ، وذكر الشيخ ابن عثيمين : فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ... أنتم شهداء الله فى الأرض ... ) . أن المسلمين إذا أثنوا على الميت خيرا دل ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة وإذا أثنوا عليه شرا دل ذلك على أنه من أهل النار فوجبت له النار... ، وكونه كان صواما فهذا دليل على حسن حاله قبل موته وحسن خاتمته. أما كونه مقيدا فقيد الميت قد يدل على وجود الدين الذي لم يسدد بعد ، أو الودائع ، والنذر أيضا دين ، وإن كان عليه صيام فذلك دين الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وإن كان أوصى بوصية لا تخالف الشرع فاعملوا على نفاذها ، وإن كان فى حياته ميسور الحال ويستطيع الحج وقصر فى ذلك فعليه حج، وربما دل القيد على إحتياجه للصدقة حتى تزداد حسناته فى الميزان، وإن لم يكن ذلك فعليكم بالصدقة والدعاء ، وقد يكون تورم قدماه مشكلة مع أشقائه - وحين سئل هل أنت بخير فهو فى دار الحق وينطق حقا فهو إن شاء الله بخير وكونه قال بس فكونى يدل على أن هناك أمرا مما ذكرناه و يعرفه الأحياء يسبب له راحة أكثر من الراحة التى هو فيها إن شاء الله. والله أعلم. وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه ويرزقكم وإياه خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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