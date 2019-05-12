» أنا الوزير الوحيد الذي فعل هذا الشيء دون تراجع

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محمد شاكر
محمد شاكر

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيادة فواتير الكهرباء سيتم في موعده السنوى، بداية يوليو المقبل، وفقا لما يتم الإعلان عنه قبل 5 سنوات، برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا بداية من 2015 حتى نهاية العام الجاري، معقبا: "أنا الوزير الوحيد اللى أعلنت موعد الزيادات دون تراجع".

وأضاف الوزير أثناء اجتماع لجنة الصناعة، المخصصة للاستماع لشكاوي أصحاب المصانع من خفض الجهد على بعض الشبكات، ما يتسبب في أضرار للمصانع، بأن وزارة الكهرباء مازالت مدينة لـ"البترول" بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب أن يتم دفعهم. وتابع: "لازم الأسعار هترتفع واحنا متفقين على كده حتى ينتهى الدعم تماما عن الكهرباء".

وتابع  وزير الكهرباء قائلا :" لا يوجد أي تخفيف للأحمال،معقبا : "هذا كلام فارغ قد يكون هناك مشكلة في بعض الشبكات لكن لا يوجد تخفيف أحمال منذ 2015".

 وأوضح الوزير أن أسعار الكهرباء مرتبطة بالاستهلاك وسعر صرف الدولار، وإنه في حالة تراجع سعر الدولار ستنخفض أسعار الكهرباء فورا، وقال إن الوزارة تقوم برفع كفاءة التشغيل، وتخفيض معدلات استهلاك الوقود بما يوفر الكثير من الأموال.

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