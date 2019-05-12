لحظة تاريخية في انتظار "صلاح" أمام وولفرهامبتون

ينتظر محمد صلاح، نجم الريدز والمنتخب المصري، اليوم الأحد، في مباراته أمام وولفرهامبتون، في إطار بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، أنجاز تاريخي جديد.

ويسعي مهاجم ليفربول نحو صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجاً بجائزة "الحذاء الذهبى" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفاً، ويتفوق بفارق "هدفين" على سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى وساديو مانى جناح ليفربول، وكذلك أوباميانج مهاجم أرسنال، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وفي حال تتويج محمد صلاح بلقب الهداف اليوم، ستكون المرة الخامسة التى يتوج فيها لاعب من نادى ليفربول بجائزة "الحذاء الذهبى"، بعدما سبق وتوج بها "الفرعون المصرى" الموسم الماضى، كما حصل عليها مايكل أوين "مرتين"، ولويس سواريز "مرة واحدة".

وسينضم ليفربول إلى أرسنال ومانشستر يونايتد في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجاً بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 5 مرات.

ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفاً على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب الوصافة.