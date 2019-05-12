» إسرائيل تعلن حظر التجول بـ 6 مناطق

12 مايو 2019 - 02:03 م

قالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم حظر التجوال في عدد من شوارع تل أبيب المحتلة؛ استعدادًا لبدء أولى فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية التي تستضيفها إسرائيل لأول مرة.

وأكدت انه سيتم إغلاق شارع ورتشيلد بوليفارد، ومنطقة حشمونائيم امتدادًا إلى ميدان حبيمة، منطقة مارمورك وجفيرول، شارع بن صهيون، شارع دينزنجوف المتفرع من شارع الملك جورج وصولًا إلى شارع ابن جابرول، بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى في منطقة سيديروت.