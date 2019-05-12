رسميًا.. الإطاحة بـ "شوبير" من منصبة بالجبلاية

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انتخابات

شوبير

بطلان

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكمًا اليوم ببطلان الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم والتي فاز فيها أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية اتحاد الكرة.

وقال عمر هريدي ممثل شيماء منصور المرشحة السابقة لانتخابات "الجبلاية" وصاحبة دعوى البطلان في تصريحات عقب إصدار الحكم، إن مركز التسوية أصدر حكمًا اليوم في الشق المستعجل بإيقاف نتيجة الانتخابات التكميلية للاتحاد وبالتالي فإن أحمد شوبير ودينا الرفاعي أصبحا غير عضوين باتحاد الكرة وعلى مجلس الجبلاية تنفيذ الحكم.

وكانت شيماء منصور المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة قد قامت برفع دعوى تطالب خلالها بإلغاء نتيجة الانتخابات لوجود ما يشوب العملية الانتخابية والتي أسفرت عن فوز أحمد شوبير ودينا الرفاعي بعضوية مجلس الجبلاية.


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