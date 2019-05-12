" السيسي" يستقبل ملك البحرين

12 مايو 2019 - 01:56 م

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بعد ظهر اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة.

وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضى تصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر، قيادةً وشعبًا، كل الخير والازدهار.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.