  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
فان دايك

مفاجأة.. "دايك" ينتصر علي "صلاح" ويحصد هذا اللقب

البرلمان

رئيس البرلمان للنواب: "بطلو نميمة"

الفواتير

"الكهرباء" تحدد موعد رفع الفواتير

شوبير

رسميًا.. الإطاحة بـ "شوبير" من منصبة بالجبلاية

صلاح

لحظة تاريخية في انتظار "صلاح" أمام وولفرهامبتون

البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

صورة الخبر

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

رئيس مجلس النواب

تصريح جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

رامز جلال

قرار جديد من المحكمة ضد برنامج رامز جلال

الجولان

إسرائيل تهدي جزء من الجولان لترامب

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب

#

"إيجي ديري" تستهدف مبيعات بقيمة 140 مليون جنيه في العام الحالي

#

لم ولن تتوقف الاعتراضات على أحكام الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية !

#

تخفيض رأس مال المؤسسات الأهلية لـ20 ألف جنيه

البرلمان

العسكرية

معاشات

موافقة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1 /7 / 2019 في مجموعه، وتم إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15 %) تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع حكم المادة (203) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لقاء ليفربول "صلاح" وولفرهامبتون
» رأيت رجلا متورم اليدين والقدمين
» "صلاح" يقود هجوم ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي
» بالصور.. إطلالة مثيرة لرانيا يوسف تشعل مواقع التواصل
» أنا الوزير الوحيد الذي فعل هذا الشيء دون تراجع
» يذبح أمه ويهدد أسرته:" الدور عليكم"
» إسرائيل تعلن حظر التجول بـ 6 مناطق
» كشف لغز مسلسل" زي الشمس"..والكاتبة: ضيعت مجهودنا
» أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)