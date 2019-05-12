» المالية تسقط 3 مليارات جنيه مديونية عن الوطنية للإعلام

12 مايو 2019 - 01:42 م

توصل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الى اتفاق مع وزارة المالية على إنهاء مديونية التليفزيون لمصلحة الضرائب حتى 30 يونيو 2018.

وقال زين وفقا لحديث مصادر من داخل الهيئة ، أن الاتفاق جري بموجبه إسقاط ما يقارب 3 مليارات جنيه قيمة ضرائب متأخرة على جميع قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام منذ سنوات طويلة.

وأضافت أن القطاع الاقتصادي بالمبني يجهز حاليا لوضع الية متوازنة ومستمرة لسداد المبني المستحقات على قطاعاته للضرائب أولا بأول بداية من شهر يوليو 2018.

وأشارت المصادر إلى أن تحرير مديونية المبني من 3 مليارات أموال الضرائب ستساهم في خفض الخسائر بموازنة الهيئة الوطنية للإعلام خلال الفترة الحالية.