تصريح جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

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الحياة السياسية

رئيس مجلس النواب
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متابعات - أمينة عبد العال

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البرلمان

مجلس النواب

قانون الإيجار القديم

صرح رئيس مجلس النواب الدكتور" علي عبد العال" بتصريحات جديدة عن قانون الإيجار القديم بعد الشائعات التي نشرت عنه.

حيث انتقد رئيس مجلس النواب، ما يثار من أنباء غير صحيحة حول عدد من الأمور بينها ما يشاع بأن البرلمان يناقش قانون الإيجارات القديمة.

وقال رئيس البرلمان، في الجلسة العامة، إن المجلس لم يتطرق حتى الآن إلى مناقشة أي تعديلات في قانون الإيجار القديمة، قائلا: "هذه التصريحات غير صحيحة"، مشددا على ضرورة الحرص والدقة في التصريحات الصحفية.

وحذر "عبد العال"، من أن مثل هذه التصريحات تثير البلبلة في الرأي العام، قائلا: "كلنا نعمل على بناء الدولة المصرية الحديثة على مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص".

ومن بين التصريحات غير الصحيحة، أشار "علي عبد العال"، إلى تطوع الكثيرين في تحديد نسب معينة تجري على أساسها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وأوضح "عبد العال"، أنه لا يجوز للحكومة التقدم بمشروع قانون للانتخابات طالما أن مجلس النواب قائم، لافتا إلى أنه لم يتم مناقشة أي نسب على الإطلاق.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط للنسب، وهذه الضوابط يجب أن تراعي كل فئات المجتمع، مشددا على أن النسب من الأمور التوافقية التي يجب مناقشتها، قائلا: "حتى لا يحدد أي حزب أو ائتلاف النسب لمصلحته".


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