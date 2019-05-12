» مصر تتصدر فتاوي رمضان والخليج في المرتبة الثانية

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الإفتاء
دار الافتاء المصرية

متابعات-علا خطاب

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مصر

شهر رمضان

المؤشر العالمي للفتوى

عدد الافتاء

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الفتاوى الخاصة بشهر رمضان تُمثِّل20% من جملة الفتاوى الصادرة عالميًّا .

 وأكد المؤشر العالمي للفتوي أن المؤسسات والهيئات الدينية الرسمية تسيطر على المشهد الإفتائي في الشهر الفضيل بنسبة60%، في مقابل 40% للفتاوى غير الرسمية، والتي تمثلت غالبيتها في شخصيات ومواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف مؤشر الإفتاء، أن مصر تصدرت كافة دول العالم من حيث عدد الفتاوى الخاصة بشهر رمضان بنسبة 35%، مبررًا ذلك برفع درجات الاستعداد القصوى من جانب المؤسسات والهيئات الدينية الرسمية المصرية وعلمائها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للموسم الرمضاني، فضلاً عن تعدد المصادر الإعلامية الناقلة للفتاوى من صحف ومجلات ومواقع وإذاعة وتليفزيون وشبكات اجتماعية .

وأوضح المؤشر العالمي، أن فتاوى رمضان بدول الخليج العربي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة30%، واستحوذت فتاوى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر على أكثر من 70% من إجمالي، ثم جاءت فتاوى الدول العربية الأخرى (باستثناء مصر ودول الخليج) في المرتبة الثالثةً بـ 25% وأخيرًا فتاوى الدول الأجنبية بــ10%.

وتركز 90%من فتاوي الدول الأجنبية على بعض خصوصيات وعادات الحياة بتلك الدول مثل: أكل لحوم مذبوحة بطريقة غير شرعية، وتناول الطعام في مطاعم تقدم لحم الخنزير أو بعض الخمور.


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