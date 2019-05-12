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براءة "فريد شوقي" في قتل متظاهرين بولاق الدكرور

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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فريد شوقي

أحداث بولاق

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة محمد سعيد الشربيني، ببراءة المتهم فريد شوقى إبراهيم يوسف، في إعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور.

وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم في بداية الجلسة، وسألت هيئة المحكمة المتهم فريد شوقي، عن أقواله فيما هو مسند اليه فأنكر.

حضر المتهم الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات وقررت المحكمة حبسه واعادة محاكمته محبوسا على ذمة القضية .

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق ببراءة 4 متهمين وهم أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة واحمد عيد على خلاف وعاقبت المتهم فريد شوقى إبراهيم غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام الماضى، وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة وفريد شوقى ابراهيم واحمد عيد على خلاف، كما الزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسماء المحكوم عليهم فى القضية؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة ممدوح عبد الباقى واحمد محمد حسن مبروك بالحبس مع الشغل سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


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