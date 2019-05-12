» شاهد.. انهيار وفاء عامر بسبب سؤال لبسمة وهبي

12 مايو 2019 - 12:38 م





انهارت الفنانة وفاء عامر، بالبكاء ، بسبب سؤال للإعلامية بسمة وهبي عن الظلم الذي تعرضت له في حياتها .



وقالت "عامر" خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، : "أنا أتعرضت للظلم كتير بس الحمد لله، لما بتوجع بتوجه لربنا واقول الحمد لله على الوجع دا، ربنا دا جميل".



و أضافت عامر موجهة حديثها لمقدمة البرنامج :" كفاية يا بسمة كفاية ، أنتي جيتي عليا أوي النهاردة ، كفاية بقي "، لتبي وهبة طلب ضيفتها بالخروج لفاصل إعلاني علي الفور ".



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