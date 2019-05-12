شاهد.. "الحويني" يهاجم" القرني" بسبب بن سلمان

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الاسلام

حاتم الحويني

السلفى

رد الشيخ حاتم الحويني الداعية السلفي على تصريحات الشيخ عائض القرني واعتذاره عن فتاوي خالفت القرآن والسنة.

وقال الحويني مجيبا على سؤال متى يعتذر الحوينى ويعقوب وحسان مثلما اعتذار عائض القرنى؟ :" الشيخ عبدالعزيز الطريفي يقول: أكثر الذين انتكسوا عن الحق لم يكونوا أصلاً عليه في باطنهم، ولكنه وافق هواهم في يومٍ فاتبعوه، ولما تغيّر الهوى إلى غيره تركوه”.

وأضاف الحويني: “نسأل الله العافية للحويني وحسان ويعقوب وأن يحفظهم بحفظه ويثبتهم على الحق”.

وتابع: “إذا اتبع د. عائض القرني الإسلام الذي يدعو إليه محمد بن سلمان فنحن نتبع الإسلام الذي دعا إليه محمد بن عبد الله ?، وشتان شتان بينهما”.



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