شاهد.. "الحويني" يهاجم" القرني" بسبب بن سلمان

12 مايو 2019 - 11:57 ص

رد الشيخ حاتم الحويني الداعية السلفي على تصريحات الشيخ عائض القرني واعتذاره عن فتاوي خالفت القرآن والسنة.

وقال الحويني مجيبا على سؤال متى يعتذر الحوينى ويعقوب وحسان مثلما اعتذار عائض القرنى؟ :" الشيخ عبدالعزيز الطريفي يقول: أكثر الذين انتكسوا عن الحق لم يكونوا أصلاً عليه في باطنهم، ولكنه وافق هواهم في يومٍ فاتبعوه، ولما تغيّر الهوى إلى غيره تركوه”.

وأضاف الحويني: “نسأل الله العافية للحويني وحسان ويعقوب وأن يحفظهم بحفظه ويثبتهم على الحق”.

وتابع: “إذا اتبع د. عائض القرني الإسلام الذي يدعو إليه محمد بن سلمان فنحن نتبع الإسلام الذي دعا إليه محمد بن عبد الله ?، وشتان شتان بينهما”.