  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:51 م
بحث متقدم
صورة الخبر

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

رئيس مجلس النواب

تصريح جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

عامر حسين

" المسابقات" تؤجل مباراة الزمالك استعدادا للكونفيدرالية

رامز جلال

قرار جديد من المحكمة ضد برنامج رامز جلال

الجولان

إسرائيل تهدي جزء من الجولان لترامب

اعدام

«مليون ريال» تنقذ مصري من الإعدام في السعودية

النيابة الادارية

محاكمة 4 مسئولين بالزراعة تلاعبوا في بيع 172 فدانا

حاتم الحويني

شاهد.. "الحويني" يهاجم" القرني" بسبب بن سلمان

عمر البشير

بعد اعترافه بالتهم.. أسرة البشير تتخذ هذا الإجراء

تركي آل شيخ

«بيراميدز» يرصد رقم خيالي لصفقاته الجديد

بالفيديو..

أزهري : مياه "الشطاف" تفطر الصائم في رمضان

الصفحة الأخيرة

انس السلطان
الأزهري أنس السلطان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

المفتي: رمضان شهر الانتصارات وليس وقتا للكسل

#

شاهد.. سوداني يرش المعتصمين بالمياه لتخفيف الحرارة

#

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

#

فى الأسبوع الـ12.. احتجاجات الجزائر تتصاعد

رمضان

أزهري

صائم

مياه الشطافة

بحلول شهر رمضان، يتخوف الكثيرين من بعض الأمور، التي في اعتقادهم قد تفسد صيامهم، ومن ضمن هذه الأمور هو "مياه الشطافة" واندفاعها بقوة هل يفطر الصائم أم لا؟! .

وأفتي الداعية الأزهري أنس السلطان، أن اندفاع "شطاف" المياه بقوة، من شأنه إفطار الصائم، ولا يمكنه إكمال يومه، خاصة وأن المياه بهذه الطريقة ستدخل إلى جوفه، وبالتالي لا يكون الشخص قد أتم ركنا من أركان الصيام وهو عدم دخول مياه أو طعام للجوف.

وأضاف السلطان، أنه على الرجل والمرأة أن يتوخيا الحذر فيما يدخل إليهما من مياه أثناء فترة الصيام، وأن لا يقصرا دخول المياه إلى الجوف من خلال الفم فقط، ولكن من قبل المرأة ودبر الرجل والمرأة، وأي مدخلات لجوفيهما يمثل إفطارا صريحا.

وأفتى الشيخ أنس السلطان أحد الدعاة خريجي الأزهر، في وقت سابق، بحرمانية أكل الفسيخ، مرجحًا ذلك لسببين: الأول لأنه نجس بسبب نقعه في دمه والدم نجس، والثاني لأنه ضار بالصحة، معتبرًا أن الرنجة جائزة.

وأوضح الشيخ أنس السلطان في فتواه على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، أن نجاسة الفسيخ محل خلاف بين الفقهاء لكن القائلين بنجاسته عدد كبير منهم، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، أما إذا تم تخليله بعد تنظيفه من الدم فلا يكون نجسا.


شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية تسقط 3 مليارات جنيه مديونية عن الوطنية للإعلام
» أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"
» مصر تتصدر فتاوي رمضان والخليج في المرتبة الثانية
» التعليم: 3 فئات لن يؤدوا الامتحان الإلكتروني
» الإعدام لمتهمين والمؤبد لآخرين بأحداث كنيسة مارمينا
» براءة "فريد شوقي" في قتل متظاهرين بولاق الدكرور
» الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات
» شاهد.. انهيار وفاء عامر بسبب سؤال لبسمة وهبي
» سر تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني
» شاب يقتل أمه بطريقة مروعة فى فيصل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)