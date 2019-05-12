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مخرجة شهيرة عن "زي الشمس":"الفُجر زاد عن حده"

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كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

متابعات-علا خطاب

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دينا الشربينى

مسلسلات رمضان

كاملة أبو ذكري

ذي الشمس

خرجت المخرجة كاملة ابو ذكري، عن صمتها، موضحة السبب الحقيقي وراء انسحابها من مسلسلها "زي الشمس"، الذي تخوض به دينا الشربيني البطولة المُطلقة الثانية لها، معلقة "الفجر زاد عن حده أوي" .

وقالت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش إسمك علي شغل إنت ما عملتوش".

وتابعت كاملة:"لا إخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتي الحلقه الـ 30 حلقة تقريبا، ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم، ولا شكلهم، و لا طريقة أداءهم، و لا الألوان، ولا اشتغلت مع السيناريست، بالساعات علي الحلقات كنت تحط إسمك علي شغلك يا محترم".

وأردفت: "لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي، أنا الحقيقه كنت مش عايزه أتكلم، بس الفجر زاد عن حده".

وكشف مصدر من داخل فريق العمل أن سبب انسحاب المُخرجة كاملة أبو ذكري، من المسلسل، هو عدم ارتياحها لتعاملات دينا الشربيني نظراً لتدخلها الدائم في صميم عملها كمُخرجة، وأيضاً تعليقاتها المستمرة، وحدثت مشادة كلامية بينهم نتج عنها قرار كاملة بالانسحاب هي وكل فريق عمل الإخراج، وحتى مصممة الأزياء الخاصة بالمسلسل ريم العدل، بحسب موقع  "القاهرة 24".


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