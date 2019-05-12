«بيراميدز» يرصد رقم خيالي لصفقاته الجديد

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تركي آل شيخ
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رصد المستشار ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، ميزانية كبيرة من أجل التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.  

وكتب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك"، "800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم المقبل".

ويأتي ذلك بعدما ضمن بيراميدز بشكل رسمي المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، وفي حالة إنهائه الدوري في المركز الثاني سيلعب في دوري الأبطال، بينما إذا أنهى المسابقة في المركز الثالث سيشارك في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.


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