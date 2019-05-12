موقع انجليزي يشيد بـ4 مسلسلات في رمضان

سلط موقع "ايدنتتي مجازين" الصادر بالانجليزية، الضوء على الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان الحالي، موضحًا أن بعد بحث وتحليل لمعظم الأعمال، ثبت ان هناك 4 مسلسلات فقط تستحق المشاهدة هذه الموسم، أبرزها "ذي الشمس" و"قابيل" .

وعقب الموقع، في تقريره، انه لم يبدأ سباق رمضان بداية جيدة، لقد ناضلنا جميعًا من أجل العثور على المسلسل تلفزيوني "جيد" على الإنترنت لمشاهدته، ودعونا نواجه الأمر، لكن على الرغم من ذلك، تمكنت بعض المسلسلات من اختراق العقبات وجذب الانتباه.

وتابع التقرير ان " إذا لم تتوصل بعد إلى رأي بشأن ما ستشاهده في رمضان ، فقد جمع فريق الموقع و رؤوسهم معًا ووضعوا قائمة مختصرة لأقوي أربع مسلسلات التي يبدو أنها تتفوق على الآخرين حتى الآن":

1. قابيل

وأشار التقرير إلى أن "من الواضح أن هذا العمل سيكون على القائمة حتى نهاية الموسم، إذ وصفت طاقم العمل بـ فريق الأحلام، وهم : أمينة خليل ، محمد ممدوح ومحمد فراج ؛ لقد توقعنا جميعًا أنه سيكون عمل استثنائي، نتمنى فقط أن تسير الأحداث بشكل أسرع قليلاً، لكن الهالة الغامضة حول العمل تبشر بالخير.

2. الكاتب

تحت عنوان"متى خذلنا باسل خياط؟ الجواب هو أبدا، حتى الآن"، قال الموقع إن للمرة الثالثة على التوالي ، يسرق مسلسل "خياط" انتباه الجميع في وقت مبكر من رمضان، حيث تدور العمل حول روائي متهم بقتل طالب جامعي كان متورطًا معه بشكل عاطفي، و تستند مسلسل الجريمة إلى قصة حقيقية تبدو في الوضوح حلقة بعد حلقة.

3. زي الشمس

تم انتقاد مسلسل "مليكة"، بطولة النجمة دينا الشربينى العام الماضي، بسبب ضعف العمل وصانعيه، لذا فقد عادت النجمة هذا العام بقصة مرسومة جيدًا، كتبتها المؤلفة العبقرية مريم نعوم،ومن هنا قد تكون "شربيني" على القمة هذه العام، ذاا اشاد الكثيرين بادائها في المسلسل .

4. ولد الغلابة

وأخيرا، مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم احمد السقا، وبغم من ان عنوان العمل قد يعطيك انطباعًا "كليشيهات"، لكن حتى الآن لا تزال بداية جيدة، أداء طاقم العمل بأكمله مثير للإعجاب للغاية، خاصةً "السقا"، كما دعوانا نتوقف مرة أخرى بالنقلة النوعية في شخصية إنجي المقدم من "صوفيا" الراقية من العام الماضي إلى "صفية" الفتاة الفقيرة هذا العام .