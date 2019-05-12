"ميسي" يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

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طالب قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برحيل 3 لاعبين، بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة وضياع الحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وطالب "مسيسي" برحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولم يقدم كوتينيو الأداء المنتظر منه، منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني، وكان من المتوقع أن يكمل مثلث الهجوم مع ميسي ولويس سواريز بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

أما الكرواتي راكيتيتش، فقد قدم أداء سيئا للغاية ضد ليفربول، وشكل ثغرة حقيقية في خط وسط "البلوغرانا"، كما أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، مما يفتح باب رحليه في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ميسي طالب أيضا برحيل أومتيتي، بعد أن فقد الأخير مركزه لصالح مواطنه كليمنت لينغليت.


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