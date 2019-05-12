اشتباكات وخناقات التؤام "حسن" مع جماهير الأهلي

12 مايو 2019 - 10:35 ص

ما أن أطلق حكم لقاء الأهلي وسموحة، أمين عمر صافرته لإنهاء المباراة لتبدأ معها الخناقات والمشاجرات بين جهاز سموحة وجماهير الأهلى الحاضرة بإستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

فتبادل التوأم حسن، التراشق بزجاجات المياه الفارغة مع الجماهير، بعد أن تعرض التوأم للرشق من قبل المتواجدين بالمقصورة، وكادت منضدة أن تصيب «إبراهيم» لكنها استقرت عند قدميه.

وتطرق «حسام» المدير الفني للحديث عن تلك المشاجرات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقب اللقاء قائلا: «تم إلقاء الكراسي والطاولات علينا وكادت تصيبنا»، بالإضافة إلى توجيه السباب لنا دائما من قبل جماهير الأهلي

وتابع احترم جماهير الأهلي التي تدرك وتقدر حجم تاريخه مع النادي»، معقبًا: «صنعنا مجدًا مع الأهلي لم يتمكن أحد من الوصول إليه».

وأضاف: «لا أعرف لماذا يحدث معنا كل هذه الأمور ونحن من أساطير النادي الأهلي عبر تاريخه، تعرضنا للضرب بالكراسي والترابيزات اللي فيها مسامير من مقصورة أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي».

جدير بالذكر أن اللقاء شهد أحداث ساخنة، بعدما تمكن النادي الأهلي من حسم نقاط المباراة في الدقائق الأخيرة.