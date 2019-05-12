» قتل ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان.. اعرف السبب

أحمد الشربينى
قتلت ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان فى ظروف غامضة بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة.
وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يفيد بمصرع ربة منزل تدعى "ف.ا. م" 32 عاما ونجلها "على.ع.ا" 8 أعوام على يد لص مجهول تمكن من دخول شقتها ظهر اليوم مستخدما سلاح أبيض "مطواة" في ارتكاب الجريمة.
وانتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة وحررت المحضر اللازم وجار البحث عن الجاني.
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