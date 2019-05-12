» بالصور.. "الحكم المصري رخيص" يتصدر تويتر

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تويتر

رواد التواصل الاجتماعي

الحكم المصري رخيص

مباراة الاهلي وسموحة

آثار  هدف الأهلي ضد نادي سموحة، في الدقيقة 98، جدلا واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي وبعض رموز كرة القدم في مصر، حيث حقق المارد الأحمر فوزا قاتلا في الوقت بدل الضائع بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الدوري الممتاز

وعقب المباراة، أطلق رواد التواصل الاجتماعي، هاشتاج "الحكم المصري رخيص"، تعبيرًا عن استيائهم من أداء حكم المباراة، ليتصدر هذا الهشتاج تريندات تويتر .

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي، على "تويتر" زاعمًا:" منافس الزمالك الوحيد في الدوري هوا الحكم غير كده مفيش منافسين #الحكم_المصري_رخيص".

ومن جانبه، شن فرج عامر عضو البرلمان ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة هجوما حادا على النادي الأهلي والحكام بعد المباراة، وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الأهلي يسجل في الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الإضافي ما انتهي اللي بيحصل دة مش كورة ؟".

وأضاف عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أحمد صبحي لاعب الفريق احتاج أقل من دقيقة عندما سقط على أرض الملعب ولم يتخط الأمر أكثر من دقيقة"، متابعًا "الحكم رفع اللائحة بدل ما يقول الوقت كان يقول لحد ما الأهلى يجيب جول، ده رأي الناس مش رأيي أنا بس، اللي بيحصل ده في الرياضة مش مظبوط".

واستكمل تصريحاته: "لن نتخذ أي خطوات، لو عملت المستحيل مفيش حاجة هتحصل، دي مش أول ولا آخر مرة، مش لازم أجيب حكم أجنبي علشان العب كويس، أبني فريق وألعب كورة وأدفع كمان فلوس بالدولار علشان أجيب حكام أجانب ليه؟"، مضيفًا: "لازم يكون في عدالة رياضية، إحنا زى الشغالة في مملكة النحل، جزء من سيناريو بيتنفذ".

ووجه عامر رسالة للنادي الأهلي قائلا "اتجدعن في افريقيا وورينا مستواك، انت بتتغلب في افريقيا بالخمسة صفر علشان مفيش حكام، الله يخربيت اللي بوظ الكورة في مصر"، مضيفا: "دي مش رياضة ولا كورة، حارس المرمى مضروب وواقع ومع ذلك المباراة تم استئنافها".

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