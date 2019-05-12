إنشاء 7 مناطق حرة بالمحافظات لتوفير 120 ألف فرصة عمل

12 مايو 2019 - 10:27 ص

أجرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لأعمال التطوير النهائية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يجري من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

وقالت الوزيرة، أن أعمال ميكنة المناطق الحرة تجرى وفق أعلى النظم والمعايير العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وأشارت إلى أنه يجري ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، موضحة أن نظام الميكنة يهدف إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

وأكدت الوزيرة أنه جرى وضع ضوابط و لوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر للتسهيل على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفرالشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

والتقت الدكتورة سحر نصر واللواء محمود شعراوي مع عدد من المستثمرين، وتفقدا بعض التوسعات الجارية والإنشاءات التي تنفذها بعض الشركات في المنطقة الحرة، وطالبا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية كافة.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي، بأعمال التطوير التي تنفذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي داخل المنطقة الحرة أو في المنطقة المحيطة بها.

ووجه شعراوي مسؤولي محافظة القاهرة بالانتهاء من الأعمال المكلفين بها خارج المنطقة الحرة وتنفيذ التجهيزات المطلوبة في المواعيد والتوقيتات المتفق عليها.

وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبي مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.