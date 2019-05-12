  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
عمر البشير

بعد اعترافه بالتهم.. أسرة البشير تتخذ هذا الإجراء

تركي آل شيخ

«بيراميدز» يرصد رقم خيالي لصفقاته الجديد

صورة الخبر

موقع انجليزي يشيد بـ4 مسلسلات في رمضان

ميسي

"ميسي" يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

التحرش

شاهد.. 5 وقائع تحرش في السعودية هزت الرأي العام

انتصار

إعلامي يحرج "انتصار" بسؤال غير متوقع علي الهواء

ارشيف

اشتباكات وخناقات التؤام "حسن" مع جماهير الأهلي

المهنيين لسودانيين

تجمع المهنيين السودانيين يهدد المجلس العسكري من جديد

إيناس جوهر

اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

التحرش في السعودية

"الأمر بالمعروف" تتوعد المتحرشين في السعودية بهذا الأمر

في بنها

"أتجوزني بقى يا أحمد".. لافتة تثير مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

لافتة
لافتة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفأجأة.. صاحب لافتة «اتجوزني بقى يا أحمد» يسلم نفسه للشرطة

#

أول ظهور لـ"عسيري" بعد اتهامه في قضية خاشقجي

#

"كيد النسا" يتواصل بين أنغام وأصالة

#

أغرب تعليق لـ رضوى الشربيني على طلاق سمية الخشاب

تويتر

بنها

اتجوزني يا احمد

 أثارت لافتة كتب عليها" أتجوزني بقي يا أحمد" مواقع التواصل الاجتماعي ما بين سخرية واستنكار وتعاطف.

وبعد العديد من الشكاوي، قام مجلس المدينة بإزالتها بعد شكوى تقدم بها عدد من سكان المنطقة.

وتنوعت ردود المغردين الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومنها: "ليه لييييييه ليه وش وصلها له المرحلة منك لله يا سي احمد"، "انت قاسي اوي يا احمد "، "مجلس مدينه بنها أزال اللافته.. إتجوزني بقى يا أحمد.. خساره يا أحمد .. يا رب يكون شافها قبل الإزالة ".

كما لم يتوانى المغردون ممن يحملون اسم أحمد من المشاركة بالتعليقات الساخرة، فقال أحدهم: "والله انا قلبي طيب بس هي كانت تقولي"، وقال أخر: "انا متجوز والله" فرد عليه أحد المتابعين: "ومالو يا احمد لما تتجوز تاني".

فيما اعتقد البعض أن هذه اللافتة هي إعلان لإحدى الشركات، فقال أحدهم: "الموضوع ممكن يطلع اعلان".

وانتشرت جملة "اتجوزني بقى يا احمد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أيضا، حيث وجد متابعون أن فكرة الاعلان كانت فكرة "عبقرية" واستطاعت الوصول إلى ملايين المصريين، فقال أحد المتابعين: "من كتب هذا اللافتة عبقري.. عرف نفسية المصرين وعرف يوصل لعدد غفير من منهم وخلاه يسأل.. أليس هذا هو الهدف من الإعلان؟".

كما وجد متابعون أن فكرة الإعلان جميلة جدا إلا أنه تم تداولها بشكل خاطئ، معبرين عن استيائهم من إزالتها، فقال أحدهم: "كفكرة حلوة جدا.. تكتيك جميل لكن للاسف تداولت بشكل فيه قدر من إساءة فهم من مستخدمي الفيس بوك ودخلت في حيز انها مخالفة وإساءة وهكذا .. والمسئولين أمروا بازالتها".

من جانبها قالت وسائل اعلام مصرية إن اللافتة كانت فعلا عبارة عن إعلان كان الهدف من وراءه سلسلة دعاية تبدأ بـ"عاوزه أتجوز"، ويليه إعلان عن سبب تأخير الزواج، ثم عرض الحل في الشقق وإعلان سعرها.

كما نقلت عن صاحب الاعلان قوله إنه قام بتعليق اللافتات على أن يقوم بداية الأسبوع بالذهاب لمجلس المدينة لاستخراج تصريح إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي سبقته واتجهت اتجاها مخالفا للمطلوب.

ومن جهتهم استنكر بعض أهالي المدينة تعليق هذا النوع من اللافتات وأن تصبح الشوارع مكانا مستباحا لتبادل رسائل "الحب"، فطالبوا بإزالة اللافتة واتخاذ اجراءات بحص صاحبها. ما دعا مجلس مدينة بنها إلى إزالتها والعمل على معرفة من قام بوضعها بهذا الماكن، من خلال الكاميرات المنتشرة بالمنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عجوز يستدرج طفلة لاغتصابها داخل منزل ابنته
» أزهري : مياه "الشطاف" تفطر الصائم في رمضان
» مخرجة شهيرة عن "زي الشمس":"الفُجر زاد عن حده"
» مطرب شهير يوجه رسالة قاسية لبلاده
» البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن شهر رمضان
» بالفيديو..هبوط مفاجئ بأحد مطارات ميانمار
» أسماء حكام مباراة الزمالك والداخلية بالدوري
» شاب يكتب رسالة غامضة على الفيس وينتحر بالقليوبية
» 5 أطعمة تساعد المدخنين على الاقلاع بشهر رمضان
» قتل ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان.. اعرف السبب
» بالصور.. "الحكم المصري رخيص" يتصدر تويتر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)