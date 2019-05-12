  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:56 ص
بحث متقدم
عمر البشير

بعد اعترافه بالتهم.. أسرة البشير تتخذ هذا الإجراء

تركي آل شيخ

«بيراميدز» يرصد رقم خيالي لصفقاته الجديد

صورة الخبر

موقع انجليزي يشيد بـ4 مسلسلات في رمضان

ميسي

"ميسي" يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

التحرش

شاهد.. 5 وقائع تحرش في السعودية هزت الرأي العام

انتصار

إعلامي يحرج "انتصار" بسؤال غير متوقع علي الهواء

ارشيف

اشتباكات وخناقات التؤام "حسن" مع جماهير الأهلي

المهنيين لسودانيين

تجمع المهنيين السودانيين يهدد المجلس العسكري من جديد

إيناس جوهر

اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

التحرش في السعودية

"الأمر بالمعروف" تتوعد المتحرشين في السعودية بهذا الأمر

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وولفرهامبتون

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام

#

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والنجم الساحلى

#

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول ونيوكاسل

الدوري الإنجليزي

دوري

ليفربول

أبطال

يلتقي نادي ليفربول نظيره وولفرهامبتون، في الرابعة عصر اليوم في إطار منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019.

المباراة تقام على ملعب "آنفيلد" معقل "الريدز"، ويدخل رفاق الفرعون المصري محمد صلاح بشعار لا بديل عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، لأجل التمسك بأمل التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم مارتن أتكينسون وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1.

ويدخل "الريدز"، المباراة بمعنويات عالية بعد مصالحة جماهيره، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الكبير والمثير على حساب برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي "الشامبيونزليج" بنتيجة 4-0.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عجوز يستدرج طفلة لاغتصابها داخل منزل ابنته
» أزهري : مياه "الشطاف" تفطر الصائم في رمضان
» مخرجة شهيرة عن "زي الشمس":"الفُجر زاد عن حده"
» مطرب شهير يوجه رسالة قاسية لبلاده
» البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن شهر رمضان
» بالفيديو..هبوط مفاجئ بأحد مطارات ميانمار
» أسماء حكام مباراة الزمالك والداخلية بالدوري
» شاب يكتب رسالة غامضة على الفيس وينتحر بالقليوبية
» 5 أطعمة تساعد المدخنين على الاقلاع بشهر رمضان
» قتل ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان.. اعرف السبب
» بالصور.. "الحكم المصري رخيص" يتصدر تويتر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)