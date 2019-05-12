» تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 32.

وضمت القائمة كلا من: 

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعك - محمود الونش - محمد عبد السلام - كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد ‎ .


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