» تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"

12 مايو 2019 - 09:38 ص

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 32.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعك - محمود الونش - محمد عبد السلام - كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد ‎ .