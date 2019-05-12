» تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"

محمد عبد الحارس
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 32.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح.
خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعك - محمود الونش - محمد عبد السلام - كماتشو.
خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد .
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