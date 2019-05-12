"أزهري": الرسول أوصى بتناول هذا الطعام في السحور

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الحدث اليوم

الأزهر

السحور


أوضح الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن السحور بفتح السين هو الوقت الذي يُتناول فيه وجبة قبل بدء الصيام.

و أضاف الشيخ ، خلال كلمة مذاعة على فضائية "الحدث اليوم"، بأنه لا يشترط طعام معين في السحور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتناول التمر في السحور.

وتابع أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن السحور ليس واجبًا لكنه مستحب، للاستعانة على أداء العبادة والعمل في نشاط، لافتَا إلى أن الرسول فرق بين الصيام في الإسلام وغير الإسلام بالسحور.

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