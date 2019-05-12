أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

المصريون
استقر صعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدتها العملة الأمريكية الأيام الماضية.
واستقر سعر الدولار بعدد من البنوك عند سعر 17.12 جنيها للشراء، و 17.22 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.
بينما سجل في البنك المركزي 17?2544 جنيه للشراء - 17?3917 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر في بنك "بلوم مصر" بقيمة 17?27 جنيه
سعر الدولار بالبنك الأهلى
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك مصر:
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك القاهرة:
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي "أقل سعر":
17.06 جنيه للشراء
17.16 جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي:
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك عودة:
17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك البركة "أعلى سعر":
17.09 جنيه للشراء
17.19 جنيه للبيع
سعر الدولار بالمصرف المتحد:
17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك الإسكان والتعمير:
17.11 جنيه للشراء
17.21 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك بلوم مصر:
17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك الإسكندرية:
17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيعلدولى CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 17?16 جنيه.
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