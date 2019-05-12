أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

12 مايو 2019 - 09:25 ص

استقر صعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدتها العملة الأمريكية الأيام الماضية.

واستقر سعر الدولار بعدد من البنوك عند سعر 17.12 جنيها للشراء، و 17.22 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

بينما سجل في البنك المركزي 17?2544 جنيه للشراء - 17?3917 جنيه للبيع، وسجل أعلى سعر في بنك "بلوم مصر" بقيمة 17?27 جنيه

سعر الدولار بالبنك الأهلى

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك مصر:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك القاهرة:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي "أقل سعر":

17.06 جنيه للشراء

17.16 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك عودة:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك البركة "أعلى سعر":

17.09 جنيه للشراء

17.19 جنيه للبيع

سعر الدولار بالمصرف المتحد:

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الإسكان والتعمير:

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك بلوم مصر:

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الإسكندرية:

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيعلدولى CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 17?16 جنيه.