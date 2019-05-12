  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
إيناس جوهر

اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

التحرش في السعودية

"الأمر بالمعروف" تتوعد المتحرشين في السعودية بهذا الأمر

أرشيفية

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

جثة

تسجيل صوتي يكشف سبب مقتل سيدة "أوسيم" ويوثق موتها

الأهلي

شاهد .. فيديو يكشف مفاجأة مدوية حول هدف الأهلي في سموحة

جيرالدو

فنانة شهيرة: هدف الأهلي +90 جابلكم جلطة

جيرالدو

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

أحمد سعد

سمية الخشاب تتصل بريم البارودي بشأن أحمد سعد .. فماذا قالت؟

عادل إمام

هذا هو سر غياب "الزعيم" عن السباق الرمضاني

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد فوز الأهلي على سموحة

أول رد لـ بسمة وهبة على أزمة "سحور البيض المدحرج"

فيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تنفعل على مقدم البرنامج: أنت قليل الأدب

#

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد: هتتحاسب أنت وبسمة .. وقريب هتشوف ردي

#

تعرضت للضرب .. ورفضت الزواج من أحمد زكي .. هذه قصة رغدة

#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

مطعم

الحدث اليوم

بسمة وهبة

السحور



ردت الإعلامية بسمة وهبة، على أزمة تقديم مطعمها وجبة سحور بسعر تجاوز الـ960 جنيه، قائلة: " المطعم سياحي، ولا يتبع الحي، وأسعار هذا المطعم تتبع غرفة السياحة ، و هي دي أسعارنا".

وأضافت" وهبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي ، بأنها لا تدير المطعم بسبب انشغالها في العمل الإعلامي، وشقيقها هو المتفرغ للإدارة.

و تابعت قائلة :" عندي علامة استقاهم كبيرة حول الجدل على فاتورة السحور، مش عارفة في إيه ، أنا فوجئت بالحملة الشنيعة الغير مبررة بسبب هذه الفاتورة، معقبة:" أنا مش عارفة أنا عملت إيه لحد دلوقتي".

ولفتت إلى أن هذا المطعم يوجد به 99 موظفًا، وهناك سمعة جيدة للمطعم داخل وخارج مصر، معقبة: "ما حدث بسبب الفاتورة غريب ومريب"، مشيرًا إلى أن هناك أحد الصحف نشرت 4 أخبار في يوم واحد عن فاتورة السحور تحت عنون "البيض المدحرج".

وأوضحت أن الفاتورة التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل كانت خاصة بأربع أفراد وليست لشخص واحد، مشيرة إلى أن انتقاد سعر الشاي الموجود في الفاتورة غير مبرر، لأنه عبارة عن براد شاي ومعه 6 قطع بسبوسة.

وعن علاقة أزمة فاتورة السحور بزوجها النائب علاء عابد، ردت قالة:" يمكن يكون أه" هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة لأحد المطاعم في القاهرة قدم وجبة سحور بسعر تجاوز الـ960 جنيه، منتقدين المبالغة في أسعار الوجبات المقدمة وتقديمها بأكثر من قيمتها دون سبب.
المطعم المملوك للمذيعة بسمة وهبة أثار الجدل بسبب المبالغة في أسعار الوجبات المقدمة فيه عموما، مما استفز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وسخر جمهور مواقع التواصل من القيمة العالية للفاتورة، والتي جاء بها أسعار زجاجة المياه الصغيرة 26 جنيه بينما بلغ سعر صنف شاي البلكونة 95 جنيه مصري.

كما بلغ سعر طلب البيض مدحرج 35 جنيهًا، وطلب الفول بـ35 جنيهًا، وطلب الزبادي 135 جنيه وطلب جبنة بالطماطم 35 جنيها.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أزهري": الرسول أوصى بتناول هذا الطعام في السحور
» مدرسة فرنسية تسجل 15 طالب من "الخرفان"
» أول رد لـ بسمة وهبة على أزمة "سحور البيض المدحرج"
» تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"
» فنانة شهيرة تستفز الجميع: لست ضد الشذوذ الجنسي
» إبراهيم حسن: لا أصدق أننا ظلمنا أمام الأهلي في شهر رمضان
» مؤلف مسلسل "هوجان" يهاجم شيماء سيف بعد إساءتها للسودانيين
» نقل مخرج مسلسل "زلزال" للمستشفى ونجاة محمد رمضان من الموت
» فنانة شهيرة تنفعل على مقدم البرنامج: أنت قليل الأدب
» فنانة شهيرة: هدف الأهلي +90 جابلكم جلطة
» شاهد حسرة عمرو أديب بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)