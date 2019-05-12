» أول رد لـ بسمة وهبة على أزمة "سحور البيض المدحرج"

12 مايو 2019 - 09:22 ص





ردت الإعلامية بسمة وهبة، على أزمة تقديم مطعمها وجبة سحور بسعر تجاوز الـ960 جنيه، قائلة: " المطعم سياحي، ولا يتبع الحي، وأسعار هذا المطعم تتبع غرفة السياحة ، و هي دي أسعارنا".



وأضافت" وهبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي ، بأنها لا تدير المطعم بسبب انشغالها في العمل الإعلامي، وشقيقها هو المتفرغ للإدارة.



و تابعت قائلة :" عندي علامة استقاهم كبيرة حول الجدل على فاتورة السحور، مش عارفة في إيه ، أنا فوجئت بالحملة الشنيعة الغير مبررة بسبب هذه الفاتورة، معقبة:" أنا مش عارفة أنا عملت إيه لحد دلوقتي".



ولفتت إلى أن هذا المطعم يوجد به 99 موظفًا، وهناك سمعة جيدة للمطعم داخل وخارج مصر، معقبة: "ما حدث بسبب الفاتورة غريب ومريب"، مشيرًا إلى أن هناك أحد الصحف نشرت 4 أخبار في يوم واحد عن فاتورة السحور تحت عنون "البيض المدحرج".



وأوضحت أن الفاتورة التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل كانت خاصة بأربع أفراد وليست لشخص واحد، مشيرة إلى أن انتقاد سعر الشاي الموجود في الفاتورة غير مبرر، لأنه عبارة عن براد شاي ومعه 6 قطع بسبوسة.



وعن علاقة أزمة فاتورة السحور بزوجها النائب علاء عابد، ردت قالة:" يمكن يكون أه" هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة لأحد المطاعم في القاهرة قدم وجبة سحور بسعر تجاوز الـ960 جنيه، منتقدين المبالغة في أسعار الوجبات المقدمة وتقديمها بأكثر من قيمتها دون سبب.

المطعم المملوك للمذيعة بسمة وهبة أثار الجدل بسبب المبالغة في أسعار الوجبات المقدمة فيه عموما، مما استفز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر جمهور مواقع التواصل من القيمة العالية للفاتورة، والتي جاء بها أسعار زجاجة المياه الصغيرة 26 جنيه بينما بلغ سعر صنف شاي البلكونة 95 جنيه مصري.



كما بلغ سعر طلب البيض مدحرج 35 جنيهًا، وطلب الفول بـ35 جنيهًا، وطلب الزبادي 135 جنيه وطلب جبنة بالطماطم 35 جنيها.



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