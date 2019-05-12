» مؤلف مسلسل "هوجان" يهاجم شيماء سيف بعد إساءتها للسودانيين

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شيماء سيف
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شيماء سيف

استنكر السيناريست محمد صلاح العزب قيام الفنانة شيماء سيف بالسخرية من الشعب السوداني في برنامج "شقلباظ".

كتب "محمد صلاح العزب" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلا: "أسخف أنواع الكوميديا، هي اللي بتجيب الضحك من التريقة على لون البشرة أو العيوب الخلقية أو شكل الجسم بالتخن أو الرفع أو الطول أو القصر زي موضوع التريقة على أخواتنا السودانيين وغيره".

وأضاف: "للأسف الشديد إن تقريبا مفيش كوميديان مصري كبير أو صغير فيما أعلم إلا ووقع في الحفرة دي.. كوميديا سهلة ومضمونة إنك تجيب حد خلقته فيها حاجة مخصوص وترمي عليه إيفيهات عشان تضحك.. وبنسبة 90% الكوميديا دي مبتبقاش مكتوبة في النص والممثل بيجتهد في إنه يجيب الكاركتر الضحية ده عشان يسلخه لحد ما ينزل ضحك".

وأردف: "يا ريت نرتقي شوية ونتعب على شغلنا والضحك ليه مليون طريقة غير التنمر والسخرية على عيوب الناس.. وغير إننا نتعود على كده فنطلع شعب كله عمال يتريق ويتنمر على بعضه".

واعتذرت شيماء سيف في بيان رسمي أمس مؤكدة أنها لم تقصد أية إساءات للشعب السوداني الذي تحترمه وتحبه.


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