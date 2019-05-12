» فنانة شهيرة تنفعل على مقدم البرنامج: أنت قليل الأدب

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شيخ الحارة

انفعلت الفنانة وفاء عامر على "شيخ الحارة" الذي يقدم برنامجا بنفس الاسم رفقة الإعلامية بسمة وهبة .

وتسبب سؤال لشيخ الحارة في غضب "وفاء" حيث قال لها إنها أصرت على ضم الفنانة ريم البارودي لمسلسل السر إنقاذا لها من الانتحار.

"وقالت "وفاء" إن ريم البارودي ممثلة مهمة ونجمة، ومن كتر ما أدَّت دورها حلو في مسلسل (السر) كنت باقول لها ده رزقك".

وردت على "شيخ الحارة"، قائلةً: "إنت قليل الأدب، وعيب لما تخوض في سيرة الناس كده، أنا مش جاية عشان أقول أسرار حَد.. وإنت أوفر واقطم بقى".


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