شاهد .. فيديو يكشف مفاجأة مدوية حول هدف الأهلي في سموحة

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أظهر مقطع فيديو عرضه الإعلامي مدحت شلبي حقيقة تعرض نادي سموحة للظلم في مباراته مع الأهلي بدعوى احتساب وقت بدل ضائع أزيد من المعتاد.

وعرض "شلبي" لقطات مجمعة لحجم تضييع الوقت الذي تم في المباراة ليتبين أن لاعبي سموحة أضاعوا 6 دقائق من زمن المباراة ، ناهيك عن 6 تغييرات تم إجراؤها في الشوط الثاني من المباراة ، وهو ما يعني ضياع 9 دقائق من وقت الشوط الثاني .

واحتسب الحكم 7 دقائق قت بدل ضائع ، فضلا عن قيام حارس سموحة بإضاعة دقيقة و 40 ثانية من زمن المباراة وهو ما يخالف الرأي الذي يرى أن الحكم جامل الأهلي بإضافة دقائق غير شرعية لمساعدته في الفوز.

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