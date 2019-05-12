هذا هو سر غياب "الزعيم" عن السباق الرمضاني

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شنّ الإعلامي أحمد موسى؛ هجومًا عنيفًا على قنوات الجماعة الإرهابية؛ وذلك لمحاولتهم الفاشلة في تشويه صورة مصر؛ موضحا أنهم يحاولون أن يقنعوا المصريين بأن الزعيم عادل إمام ممنوع في من تقديم أعمال فنية هذا العام. 
وأضاف أحمد موسى - خلال حلقة اليوم من برنامج«على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»- قائلا: « يا إرهابيين عادل إمام بيكرهكم ومش محتاج حد منكم يدافع عنه؛ والزعيم هو اللي طلب تأجيل المسلسل لضيق الوقت، حتى يخرج المسلسل على أكمل وجه».
وتابع موسى: «محدش بيمنع حد في مصر؛ ومين يقدر يمنع الزعيم عادل إمام؛ نجم كل العصور».


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