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حسام حسن يفتح النار على حكم مباراة الأهلي

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن

المصريون ـ متابعات

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هاجم حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، بسبب احتسابه 7 دقائق وقتًا بدل ضائع، ما مكًن بديل الأهلي جيرالدو من إحراز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 98.
قال في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة مباشرة: «حسبي الله ونعم الوكيل، حرام اللي بيحصل مع سموحة وفي الكرة المصرية، اللاعيبة اضربوا بزجاجات وترابيزات، والحكم لم ينجح في منع تلك الأحداث».
وأضاف: «ما يحدث لا يساعد على جودة كرة في مصر، الأهلي كبير وقدمت أمامه تكتيك محترم، ومباراة قوية، رغم اختلاف الامكانيات بين الفريقين، سموحة لعب ناقص 7 لاعبين، سيد فريد ومحمود عزت وكريم».



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