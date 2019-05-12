» حسام حسن يفتح النار على حكم مباراة الأهلي

12 مايو 2019 - 01:56 ص

هاجم حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، بسبب احتسابه 7 دقائق وقتًا بدل ضائع، ما مكًن بديل الأهلي جيرالدو من إحراز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 98.



قال في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة مباشرة: «حسبي الله ونعم الوكيل، حرام اللي بيحصل مع سموحة وفي الكرة المصرية، اللاعيبة اضربوا بزجاجات وترابيزات، والحكم لم ينجح في منع تلك الأحداث».



وأضاف: «ما يحدث لا يساعد على جودة كرة في مصر، الأهلي كبير وقدمت أمامه تكتيك محترم، ومباراة قوية، رغم اختلاف الامكانيات بين الفريقين، سموحة لعب ناقص 7 لاعبين، سيد فريد ومحمود عزت وكريم».

