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عمرو أديب

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رئيس نادي سموحة: "اللي بيحصل ده مش كورة"

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النائب فرج عامر
النائب فرج عامر

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اعترض فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام نادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الدقيقة الـ98.
قال «عامر» عبر حسابه على «فيس بوك»، عقب انتهاء المباراة: «الأهلي يسجل في الدقيقة 98 ونصف بعد الوقت الإضافي ما انتهى، اللي بيحصل ده مش كورة».
وانتقد الأداء التحكيمي في أثناء المباراة، وقبل إحراز هدف الأهلي واللقاء الوحيد، قائلًا عبر «فيس بوك»: «بدأت المجاملات التحكيمية للأهلي، آخر ربع ساعة فاولات عكسية وصراخ».
وقال في منشور آخر: «محاضرة ساخنة من الجهاز الفني للأهلي لحكم مباراة الأهلي وسموحة الذي أدار الشوط الأول بحيادية، يا رب تكمل على خير وتظل راية العدالة الرياضية مرفوعة لنهاية المباراة بغض النظر عن نتيجتها».


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