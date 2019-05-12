  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:16 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بعد فوز الأهلي على سموحة

فرج عامر

رئيس سموحة يفتح النار على الأهلي واتحاد الكرة لهذا السبب

أرشيفية

لهذه الأسباب.. الدولار يتراجع أمام الجنيه

أردوغان

أردوغان للسعودية: أين عدالتكم فى مقتل خاشقجي؟

أرشيفية

تعهدات مصرية لصندوق النقد لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

تركى ال الشيخ

تعليق صادم من «آل الشيخ» على حكم مباراة الأهلي وسموحة

الأزهر

ثورة الأزهر على الإلحاد والأفكار الشاذة

محمد رمضان

فيديو.. العناية الإلهية تنقذ محمد رمضان من الموت

رامز

داعية سلفي يفتي بتحريم برنامج «رامز جلال»

الاخوان

الإخوان وبريطانيا.. زواج بلا طلاق

عريقات: نسعى لتنفيذ هذا الأمر الهام

عرب وعالم

صائب عريقات
صائب عريقات

أخبار متعلقة
#

"الفقي": ستفتح أبواب الحريات عقب هذا الأمر الهام

#

عمرو أديب يطالب المعارضة المصرية هذا الأمر الهام

#

فؤاد علام يكشف: "الداخلية نجحت في هذا الأمر الهام"

#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية ل?منظمة التحرير الفلسطينية?، ?صائب عريقات? أن «آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في طور التحضير، وأن الجهود تبذل لتكون في حيز التنفيذ». وأشار إلى أن «تحركات قيادتنا على المستوى الدولي، ووفودنا تحمل رسائل خطية من الرئيس الفلسطيني ?محمود عباس? لقادة مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية و?إفريقيا? و?اليابان? ودول أخرى، لتوضيح المواقف الفلسطينية».
وشدد على أن «?الإدارة الأمريكية? لم تعرض»?صفقة القرن?«، وإنما نفذت ما تريد عبر إعلانها ?القدس? عاصمة ل?إسرائيل? في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية»، مشيراً إلى أن «الرد على كل هذه القرارات الأمريكية تمثل برؤية عباس للسلام التي طرحها في ?مجلس الأمن? في فبراير عام 2018، وتأكيده على أن من يريد السلام عليه أن يتبنى حل الدولتين».
ولفت إلى «موقف ?القيادة? واضح ويستند للشرعية الدولية، نريد دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 67 عاصمتها ?القدس الشرقية? وعودة ?اللاجئين? والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال»، مشيراً إلى انه «لدينا 37 كلم على ?البحر الميت? وهذا حق لنا، ولدينا أيضا ممر آمن بين الضفة وغزة وهذا حق»، مشددا «لدينا حقوق وليس حصصا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان كوميدية شهيرة تفجر مفاجأة عن عمرها
» حسام حسن يفتح النار على حكم مباراة الأهلي
» رئيس نادي سموحة: "اللي بيحصل ده مش كورة"
» جنوب السودان تحظر الملاهي الليلية لهذا السبب
» الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الاعتكاف داخل "الأقصى"
» «جيرالدو» يقود الأهلي لفوز مثير على سموحة
» تفاصيل اتصال أمير قطر وزعيم "حماس"
» طلائع الجيش يهزم بتروجت
» إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي
» «آل الشيخ» يرصد 800 مليون جنيه لصفقات بيراميدز
» قناة السويس تسجل مرور 55 سفينة وتداول 29 أخرى بموانئ بورسعيد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)