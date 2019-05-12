عريقات: نسعى لتنفيذ هذا الأمر الهام

12 مايو 2019 - 01:20 ص

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية ل?منظمة التحرير الفلسطينية?، ?صائب عريقات? أن «آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في طور التحضير، وأن الجهود تبذل لتكون في حيز التنفيذ». وأشار إلى أن «تحركات قيادتنا على المستوى الدولي، ووفودنا تحمل رسائل خطية من الرئيس الفلسطيني ?محمود عباس? لقادة مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية و?إفريقيا? و?اليابان? ودول أخرى، لتوضيح المواقف الفلسطينية».



وشدد على أن «?الإدارة الأمريكية? لم تعرض»?صفقة القرن?«، وإنما نفذت ما تريد عبر إعلانها ?القدس? عاصمة ل?إسرائيل? في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية»، مشيراً إلى أن «الرد على كل هذه القرارات الأمريكية تمثل برؤية عباس للسلام التي طرحها في ?مجلس الأمن? في فبراير عام 2018، وتأكيده على أن من يريد السلام عليه أن يتبنى حل الدولتين».

