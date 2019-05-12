رئيس سموحة يفتح النار على الأهلي واتحاد الكرة لهذا السبب

شن النائب البرلماني فرج عامر، رئيس نادي سموحة، هجوما عنيفا على الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام نادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الدقيقة الـ98، معقبًا أن «الأهلي يفوز بفضل الحكام المصريين».



وأضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»: «أنا كاتب سيناريو فوز الأهلي على سموحة اليوم من الصبح، الأهلي بيتغلب في أفريقيا بالخمسة عشان بيكسب هنا بالحكام».