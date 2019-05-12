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عمرو أديب

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رئيس سموحة يفتح النار على الأهلي واتحاد الكرة لهذا السبب

الرياضة

فرج عامر
فرج عامر

المصريون ـ متابعات

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شن النائب البرلماني فرج عامر، رئيس نادي سموحة، هجوما عنيفا على الأداء التحكيمي لمباراة فريقه أمام نادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في الدقيقة الـ98، معقبًا أن «الأهلي يفوز بفضل الحكام المصريين».
وأضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»: «أنا كاتب سيناريو فوز الأهلي على سموحة اليوم من الصبح، الأهلي بيتغلب في أفريقيا بالخمسة عشان بيكسب هنا بالحكام».
وتابع: «الله يخرب بيت اللي بوظ الكرة في مصر (..) ربنا اسمه العدل والحق، لكن امتى هيكون عندنا عدل ورياضة؟»، معتبرً أن مباريات الأهلي «مليئة بالفضائح التحكيمية».
ومضى قائلًا: «طلبت حكم أجنبي في الموسم الماضي فرضوا، والحكم الأجنبي إهدار للفلوس»، مشيرا إلى حديث مدير الكرة في نادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، مع حكم المباراة خلال الشوطين، واصفًا إياه بـ«محاضرة كبيرة».


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