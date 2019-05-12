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الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الاعتكاف داخل "الأقصى"

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الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين عقب خروجهما من «الأقصى»

أخرجت القوات الإسرائيلية بالقوة، مساء السبت، المصلين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، حسب شهود عيان.
وقال الشهود لمراسل "الأناضول" إن عشرات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأخرجوا المعتكفين بالقوة.
وأفادت مصادر صحفية لـ"الأناضول"، بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.
وفي وقت سابق اليوم، أدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.
ويقصد بالاعتكاف مكوث المصلّي في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. 

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