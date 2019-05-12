النصر والهلال يشعلا قمة الدوري السعودي

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الهلال يتعادل مع الشباب في الدوري السعودي
الهلال يتعادل مع الشباب في الدوري السعودي

المصريون ووكالات

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اشتعل، السبت، الصراع على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، وامتد للجولة الأخيرة للمسابقة المحلية بعد فوز النصر والهلال في الجولة التاسعة والعشرين قبل الأخيرة وبقاء الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.
وتغلب النصر على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.
أحرز ثلاثية النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله (الأول له من ضربة جزاء) في الدقائق 5 و26 و66 من زمن المباراة.
وفي نفس الجولة، تغلب الهلال على مضيفه الاتفاق بهدف دون رد.
أحرز الهدف الوحيد، البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 51 من زمن اللقاء.
بذلك، يتصدر النصر الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال.
وأسفرت باقي مباريات الجولة السبت عن اكتساح اتحاد جدة لضيفه الفتح بستة أهداف لهدفين، والوحدة للقادسية بأربعة أهداف نظيفة، وفوز أهلي جدة على مضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدف، وأحد على الباطن بهدف نظيف، فيما تعادل سلبيًا الشباب مع التعاون، والرائد مع الفيحاء.
وكما اشتعلت القمة، اشتعلت أيضًا المنافسة على المركزين الثالث (المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا) والرابع (المؤهل لمرحلة التصفيات المؤهلة لمجموعات أبطال آسيا).
ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، والتعاون الرابع برصيد 53 نقطة، وأهلي جدة الخامس برصيد 52 نقطة.
كما هبط رسميًا كل من الباطن صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، وأحد صاحب المركز السادس عشر والأخير برصيد 18 نقطة، ولاتزال الإثارة قائمة للجولة الأخيرة بين الثلاثي الحزم (12 بـ 30 نقطة) والفيحاء (13 بـ 29 نقطة) والقادسية (14 بـ 27 نقطة) للهروب من المركز الـ 14 (هبوط مباشر) والمركز الـ 13 (يلعب مباراة فاصلة من رابع الدرجة الثانية).
ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبا، يليه فريقا النصر واتحاد جدة برصيد 8 ألقاب لكل منهما. 

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