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فالفيردي يملك الثقة في الاستمرار مديرًا فنيًا لبرشلونة

الرياضة

فالفيردي
فالفيردي

المصريون ووكالات

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قال أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، السبت، إنه ما زال يملك الثقة في الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
جاءت تلك التصريحات تعقيبًا على الأصوات المطالبة بإقالة فالفيردي من منصبه بعد الخروج الأسبوع الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.
وفي مؤتمر صحفي، أكد فالفيردي "ما زلت أملك القوة للاستمرار في منصبي، "لقد تحدثت مع بارتوميو رئيس النادي بعد مباراة ليفربول، أشعر بأنني لدي الدعم الكافي للبقاء".
وأضاف "هدفنا كان تحقيق الثلاثية، لكن الأمر لم يتم، الموسم لم ينته بعد و أمامنا مباراة نهائي الكأس إن فزنا بها فسنحقق الثنائية بعد تتويجنا بلقب الموسم الحالي للدوري".
وأوضح فالفيردي "يحق للجماهير التعبير بكل حرية، ولكن عندما يكون هناك عثرة فهي تعثرنا جميعًا، موسمنا جيد لا يجب أن نمحيه بسبب هزيمة برباعية نظيفة".
وتابع تصريحاته قائلًا "نريد أن نخطو خطوة للأمام، كان أسبوعًا صعبًا وعلينا تخطيه، كما أن وضعيتي الحالية مشابهة لأحداث فيلم الهروب الكبير، هكذا أنا فقد تم أخذي و أنا الآن في زنزانة التعذيب بعض الوقت".
واختتم فالفيردي تصريحاته بالقول "مسألة رحيلي تبقى مسألة افتراضية، سنرى ماذا سيحصل، فكرتنا الحالية هي الفوز بنهائي كأس ملك إسبانيا". 

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