"المهنيين السودانيين": مستمرون بالمقاومة السلمية

12 مايو 2019 - 01:10 ص

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، السبت، استمرار الثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى عودة السلطة للشعب.



جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد منذ أكثر من خمسة أشهر إلى جانب تحالفات المعارضة في قوى "إعلان الحرية والتغيير".



وقال التجمع إن الثورة مستمرة وعملنا بكل وسائل المقاومة السلمية لن يتوقف حتى ترجع السلطة للشعب كاملة تصون مصالحه وحقوقه لا مصالح المحاور والأحلاف".



ويواصل الآلاف منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.



وأوضح التجمع أنه يستند على ما تواثق عليه مع الشعب ولن يحيد عن ذلك، وهو موقف لخصه السودانيون في ميادين الاعتصامات بالقول"إما سلطة مدنية أو ثورة أبدية".



وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

