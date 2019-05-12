تعليق صادم من «آل الشيخ» على حكم مباراة الأهلي وسموحة

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «

وعاوزينا منجبش حكام اجانب ههههههههههه».

هدف الأهلي القاتل جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الثاني من اللقاء، ليؤمن للفريق الأحمر النقاط الثلاث في صدارة الترتيب.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 70 من 30 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الوصيف، والذي لعب 31 مباراة، بينما تجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المرتبة 15.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 ويفصله عن الأهلي المتصدر 5 نقاط.