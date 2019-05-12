» «آل الشيخ» يرصد 800 مليون جنيه لصفقات بيراميدز

12 مايو 2019 - 12:04 ص

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن قيمة الصفقات المتوقعة للنادي خلال الموسم المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « 800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم».

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت في وقت سابق أن النادي رصد مبلغ 600 مليون جنيه لصفقات الموسم المقبل بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب عالمي في حال نجح النادي في التأهلي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب الصدارة برصيد 67 نقطة.