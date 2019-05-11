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"العربية وبولفارا" تخطط لضخ 400 مليون جنيه لرفع طاقتها الإنتاجية

مال وأعمال

البورصة
البورصة

عصام الشربيني

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تخطط الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 400 مليون جنيه في سبيل زيادة طاقتها الإنتاجية.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنها تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية بهدف تعظيم الإيرادات، في حين أنها لم تتخذ حتى الآن قرارا في هذا الشأن، كما لم يتم تحديد مصادر التمويل.
وكانت أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام الحالي، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بلغ 1.05 مليون جنيه منذ بداية يناير الماضي، وحتى نهاية مارس، مقابل 3.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام حيث سجلت 12.1 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 22.28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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