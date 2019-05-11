» إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

11 مايو 2019 - 10:59 م



أعلنت إيران، أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى؛ ردًّا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

وهددت إيران أيضًا بتعليق تعهدات أخرى في حال عدم توصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يومًا لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد، وخصوصًا في قطاعي النفط والمصارف.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

يأتي ذلك في أجواء من التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة التي أعلنت إرسال قاذفات (بي-52) إلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طهران بالتحضير "لهجمات وشيكة" ضد القوات الأمريكية.

