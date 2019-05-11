» قناة السويس تسجل مرور 55 سفينة وتداول 29 أخرى بموانئ بورسعيد

11 مايو 2019 - 10:57 م



سجلت هيئة قناة السويس عبور 55 سفينة، بحمولة 4.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL GERMANY بحمولة 220 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليونين و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL UNITED KINGDAUM، بحمولة 220 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.

وعلى جانب آخر وصل إجمالي حركة السفن بهيئة ميناء بورسعيد أمس إلى 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وسفينتي بضائع عامة.

واستقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7778 طن ملح و2984 طن كوارتز و9430 طن علف بنجر و2950 طن رمل، بلغت حركة الصادر من الحاويات 545 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 806 حاويات مكافئة ،فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 971 حاوية مكافئة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7800 طن قمح و11263 طن حديد و904 أطنان خشب و4652 طن أرز و1600 طن خردة و8300 طن فول صويا و9500 طن ذرة.

